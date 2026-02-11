È la meravigliosa Italia degli outsider! Hic et nunc | l’estasi dei meno attesi e le stecche dei favoriti

La corsa agli atleti meno favoriti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta regalando sorprese e momenti intensi. Tra le emozioni più pure, ci sono gli outsider che, senza grandi aspettative, conquistano il pubblico con le loro performance. È una vera e propria rinascita dello sport italiano, tra gioie inaspettate e applausi spontanei.

Le gioie meno attese, ma proprio per questo ancora più intense ed inebrianti. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 stanno portando alla ribalta la meravigliosa Italia degli outsider. Azzurri che superano i propri limiti proprio nel momento della vita. Hic et nunc, perché il treno passa una sola volta, biglietto di sola andata verso l'immortalità sportiva. 4 ori in cinque giorni rappresentano un bottino sontuoso per l'Italia. Nelle ultime quattro edizioni non si era mai andati oltre quota 3. Di questi quattro trionfi, tre sono assolutamente inattesi. Francesca Lollobrigida ha dovuto fronteggiare la stagione più complicata della carriera, con un virus che l'aveva debilitata per settimane: aveva persino pensato al ritiro! Noi di OA Sport ci aspettavamo che, grazie alla sua esperienza, potesse ambire ad una medaglia nella mass start.

