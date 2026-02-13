Non doveva avvicinarsi alla madre ma torna da lei armato di coltello

Non doveva avvicinarsi alla madre, ma questa volta il 28enne di Lonato del Garda è tornato a casa armato di coltello, sfidando il divieto imposto dalla magistratura. Nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, la donna ha aperto la porta e si è trovata davanti il figlio, che aveva già manifestato in passato comportamenti aggressivi e minacciosi, questa volta con l’arma in mano.

Momenti di tensione e paura per una donna di casa a Lonato del Garda. Nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio suo figlio, un 28enne a cui era stato vietato di avvicinarsi all'abitazione, si è presentato alla porta. Ed era pure armato di coltello. Fortunatamente, la situazione ad alto rischio si è risolta senza gravi conseguenze. La donna, spaventata, ha chiamato il numero unico per le emergenze, e in pochi minuti sono intervenuti i carabinieri di Desenzano del Garda. I militari hanno calmato il ragazzo e gli hanno sequestrato il coltello e un cutter da elettricista che aveva con sé. Il giovane è stato arrestato per aver violato il divieto imposto dal giudice, precauzione disposta a causa delle tensioni pregresse tra i due, mai sfociate in maltrattamenti o aggressioni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

