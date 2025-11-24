Minaccia la madre con un coltello per avere soldi da lei e dà fuoco alla sua auto | 44enne arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 44enne di Capriolo (Brescia) nella serata del 23 novembre. L'uomo, dopo aver minacciato la madre con un coltello, avrebbe incendiato la sua auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

I carabinieri hanno arrestato un 44enne di Capriolo L’uomo, dopo aver minacciato la madre con un coltello, avrebbe incendiato la sua auto - facebook.com Vai su Facebook

Terragni, 'ascoltare 12enne che vuole restare con la madre'. Garante infanzia su caso di Catania, 'minaccia di suicidarsi' #ANSA Vai su X

Minaccia la madre con un coltello per avere soldi da lei e dà fuoco alla sua auto: 44enne arrestato - I carabinieri hanno arrestato un 44enne di Capriolo (Brescia) nella serata del 23 novembre. Secondo fanpage.it

Minaccia la madre con un coltello per avere dei soldi, lei si oppone e lui le buca le ruote dell'auto: arrestato 44enne a Capriolo - L'uomo ha anche cercato di bruciate l'autovettura della donna: è stata lei stessa a contattare i Carabinieri. Da brescia.corriere.it

Coltello contro la madre per avere i soldi, poi le brucia la macchina - Protagonista della drammatica vicenda è un uomo di 44 anni, residente a Capriolo, che è stato arrestato dai ... Secondo bresciatoday.it