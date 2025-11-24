Minaccia la madre con un coltello per avere soldi da lei e dà fuoco alla sua auto | 44enne arrestato

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno arrestato un 44enne di Capriolo (Brescia) nella serata del 23 novembre. L'uomo, dopo aver minacciato la madre con un coltello, avrebbe incendiato la sua auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

