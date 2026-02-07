Francesca Lollobrigida vince la medaglia d' oro alle Olimpiadi nei 3000 metri del pattinaggio di velocità

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina. È la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione, e la vittoria arriva dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. La Lollobrigida, originaria di Frascati, ha saputo mettere in fila gli avversari e portare a casa il risultato tanto atteso.

