Francesca Lollobrigida vince la medaglia d' oro alle Olimpiadi nei 3000 metri del pattinaggio di velocità

La pattinatrice italiana Francesca Lollobrigida conquista la medaglia d’oro nei 3000 metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina. È la prima medaglia d’oro per l’Italia in questa edizione, e la vittoria arriva dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. La Lollobrigida, originaria di Frascati, ha saputo mettere in fila gli avversari e portare a casa il risultato tanto atteso.
La frascatana Francesca Lollobrigida regala all’Italia la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A 35 anni trionfa nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, firmando anche il nuovo record olimpico. Un successo che arriva nel giorno del suo compleanno, dopo le medaglie.🔗 Leggi su Romatoday.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, primo oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida, record olimpico nei 3000 m del pattinaggio di velocità in 3’54?28 - VIDEO
LIVE Speed skating, 3000 metri Olimpiadi in DIRETTA: CAPOLAVORO GALATTICO! Francesca Lollobrigida è medaglia d’oro!
La velocità di Francesca Lollobrigida ha conquistato il pubblico e il podio alle Olimpiadi.
La pattinatrice italiana trionfa nella gara dei 3000 metri, è suo il primo oro italiano alle OlimpiadiLa pattinatrice italiana trionfa nella gara dei 3000 metri, è suo il primo oro italiano alle Olimpiadi ... menshealth.com
Super Francesca Lollobrigida, prima medaglia d’oro per l’ItaliaUna super Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: la campionessa ha trionfato nei 3000 metri nel giorno del suo trentacinqu ... sportal.it
ULTIM’ORA: FRANCESCA LOLLOBRIGIDA VINCE IL PRIMO ORO PER L’ITALIA ALLE OLIMPIADI A 35 ANNI NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO! #MilanoCortina2026 x.com
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Milano Speed Skating Stadium Ore 16.00 Pattinaggio di velocità - 3000m Donne Francesca Lollobrigida FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio MilanoCortina2026 facebook
