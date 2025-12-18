Avvocati tributaristi tradizionale incontro di fine anno al Circolo Canottieri di Napoli

Un brindisi di inizio anno nel suggestivo scenario del Circolo Canottieri di Napoli, dove gli avvocati tributaristi della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli si sono riuniti per uno scambio di auguri e convivialità, consolidando i legami professionali e personali in un momento di festa e speranza per il nuovo anno.

