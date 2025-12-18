Avvocati tributaristi tradizionale incontro di fine anno al Circolo Canottieri di Napoli
Un brindisi di inizio anno nel suggestivo scenario del Circolo Canottieri di Napoli, dove gli avvocati tributaristi della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli si sono riuniti per uno scambio di auguri e convivialità, consolidando i legami professionali e personali in un momento di festa e speranza per il nuovo anno.
Si è tenuto, presso la location del Circolo Canottieri, il tradizionale incontro conviviale di auguri di buon anno nuovo organizzato dalla Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli. L’evento ha rappresentato un momento di incontro, confronto e condivisione tra i soci della Camera, al termine di un anno sociale ricco di iniziative: convegni, incontri per aggiornamenti formativi, attività istituzionali e relazioni proficue con le autorità giudiziarie e amministrative. A fare gli onori di casa il Presidente Michele Di Fiore, affiancato dal Segretario Gennaro Nunziato e dai componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
