Niscemi rischia di restare isolata | frana piogge e strade provinciali chiuse

A Niscemi, il fronte della frana si estende per circa quattro chilometri, coinvolgendo il quartiere Sante Croci e l’area del torrente Benefizio. Le recenti piogge e le condizioni del terreno hanno causato il crollo di alcune strade provinciali, rischiando l’isolamento del territorio. La situazione resta monitorata, mentre le autorità lavorano per valutare le prossime azioni di intervento e messa in sicurezza.

Si estende per circa quattro chilometri a Niscemi il fronte della frana che ieri ha interessato il quartiere Sante Croci, nell'area del torrente Benefizio, dal Belvedere fino alla strada provinciale 10, nel versante ovest. È stato stimato un cedimento di circa sei metri. "La situazione - ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti - continua a peggiorare perché si sono registrati altri cedimenti. In nottata, si è verificato un taglio verticale di 25 metri. Stiamo lavorando, di comune accordo con la Protezione civile, a un'alternativa. Per non lasciare il paese isolato, potrebbe essere realizzata un'altra strada. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Frana a Niscemi, evacuate 35 persone e chiuse due scuole: monitoraggio in corsoUna frana di ampie dimensioni ha interessato il versante ovest di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Frana a Niscemi, 500 persone evacuate e scuole chiuse. Il sindaco: “Evento drammatico”Una frana a Niscemi ha causato l’evacuazione di circa 500 persone e la chiusura delle scuole, creando una situazione di emergenza nel centro abitato.

Frana a Niscemi, centinaia di sfollati: quali sono le aree a rischioNISCEMI (CALTANISSETTA) – A scopo precauzionale le autorità di Protezione civile hanno disposto l’evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio frana a Niscemi, in provincia ... livesicilia.it

Frana a Niscemi, centinai gli sfollati. Il video del crolloNISCEMI - Seconda frana in dieci giorni a Niscemi. Dopo gli smottamenti della scorsa settimana, così importanti da produrre un dislivello di circa 10 ... newsicilia.it

Meloni, Salvini, dove siete I cittadini di Niscemi hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani, pagano le stesse tasse, ma il Paese è letteralmente travolto dalle frane e rischia l'isolamento. Ridateci i fondi del Ponte sullo Stretto che li usiamo per le vere emergenze - facebook.com facebook

Il presidente della #RegioneSiciliana @RenatoSchifani segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione a #Niscemi, nel Nisseno, dove una frana rischia di isolare il territorio. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @DrpcSicilia x.com