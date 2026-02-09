niscemi crolla la croce risparmiata dalla frana

A Niscemi, la croce che si trovava sul ciglio della frana è crollata lunedì pomeriggio. Era un simbolo importante per i cittadini, considerato un segno di speranza. La frana, che da tempo preoccupava la zona, ha finalmente portato alla caduta della croce, lasciando la comunità senza il suo punto di riferimento. Nessuno si aspettava un evento del genere e ora si cerca di capire come intervenire.

Era considerata dai cittadini di Niscemi un simbolo di speranza. Lunedì pomeriggio la croce sul ciglio della frana è caduta. Inghiottita dallo smottamento provocato dalle piogge di questi giorni. La croce era simbolo del quartiere Sante croci, il più colpito dalla frana del venticinque gennaio scorso.

Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo per il paeseE' crollata, a Niscemi, la Croce che si trovava lungo il fronte della frana ed era diventata simbolo di speranza per il paese. Purtroppo è caduta - ha scritto sui social il sindaco di Niscemi ... adnkronos.com

Niscemi, crolla anche la croce sul ciglio della frana. Musumeci: «Presto nuova visita della premier Meloni»Il crollo è avvenuto poco dopo le 19. Prima un rumore sordo poi la croce è scomparsa all'orizzonte. Martedì nuovo sopralluogo del capo della Protezione Civile Fabio Cicigliano ... corriere.it

