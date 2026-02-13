Niscemi l' allarme del Procuratore A rischio la Provinciale SP11

Il Procuratore di Palermo ha lanciato l’allarme sulla Provinciale SP11 a Niscemi dopo aver concluso i primi controlli sul crollo di una parte della strada. La frana ha provocato danni alla carreggiata e ha costretto alcuni residenti a rimanere isolati. Durante l’ispezione, le forze dell’ordine hanno trovato terreni instabili e segni evidenti di smottamenti recenti.

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - E' appena terminata la prima attività di ispezione e sopralluogo dell'evento franoso che ha interessato Niscemi. L'attività è stata svolta dell'intera squadra investigativa composta dai 3 Pubblici Ministeri della Procura di Gela, titolari del fascicolo d'indagine, dal personale della Squadra Mobile di Caltanissetta, del Commissariato di Niscemi e dal team di Consulenti tecnici del PM. Questi primi accertamenti sui luoghi sono stati svolti, in particolare, a valle della frana, in diversi punti di osservazione, che erano stati individuati dai Consulenti nei giorni precedenti, sia nelle campagne di Niscemi, che nei pressi dell'abitato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La terra si muove di nuovo a Niscemi.

La frana a Niscemi, in Sicilia, ha riacceso i riflettori sul dissesto idrogeologico in Italia.

