Frana a Niscemi allarme dissesto idrogeologico | Frosinone tra le province più a rischio

La frana a Niscemi, in Sicilia, ha riacceso i riflettori sul dissesto idrogeologico in Italia. Le autorità sono in allerta, e i tecnici monitorano da vicino le zone più a rischio. Intanto, il territorio si mostra sempre più fragile, con frane e alluvioni che si ripetono spesso e senza sosta. La preoccupazione cresce, soprattutto in provincia di Frosinone, tra le aree più esposte a questo tipo di calamità.

Rapporto Ispra 2024: quasi il 15% del territorio del Frusinate è esposto a frane, con oltre 36mila persone, migliaia di edifici e beni culturali in aree pericolose La frana di Niscemi, in Sicilia, ha riacceso l’attenzione nazionale sul dissesto idrogeologico e sulla fragilità del territorio italiano. Un tema che riguarda da vicino anche la provincia di Frosinone, come confermano i dati contenuti nel rapporto Ispra 2024 “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio”. Secondo lo studio, l’Italia è un Paese naturalmente esposto a frane e alluvioni per le sue caratteristiche morfologiche, geologiche e climatiche.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

La frana a Niscemi torna a fare paura.

Questa mattina si sono verificati nuovi smottamenti a Niscemi, in Sicilia.

Frana a Niscemi, «l'intera collina sta crollando»: l'allarme della Protezione Civile. Gli sfollati sono 1.500La scoperta dopo una ricognizione aerea dei tecnici. Gli sfollati salgono a 1500, avranno un contributo fino a 900 euro mensili ... corriere.it

Il video della frana a Niscemi vista dall’alto, le case in bilico su un fronte lungo 4 chilometriSi aggrava l’emergenza a Niscemi, nel Nisseno, dove una frana – nel video dei Vigili del Fuoco le immagini dall’alto – con un fronte di circa quattro chilometri continua ad avanzare senza sosta. Il mo ... blitzquotidiano.it

Le spaventose immagini della frana di Niscemi stanno facendo il giro del mondo: è un paese sull'orlo del baratro. Oltre 1.500 persone hanno dovuto abbandonare le loro case, interi quartieri sono stati evacuati, le scuole restano chiuse, le strade interrotte. Il co facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue l’impegno dei #vigilidelfuoco nelle attività di monitoraggio dell’area e di supporto alla popolazione: nelle ultime 12 ore effettuati 70 interventi per recupero beni dalle abitazioni evacuate, operazioni in corso [ #28gennaio 10:00] x.com