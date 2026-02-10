Niscemi al centro di un’analisi della Protezione Civile | verifiche sul territorio e rischi idrogeologici sotto la lente

La Protezione Civile ha fatto un sopralluogo a Niscemi, nel Nisseno. Il 10 febbraio 2026, il capo dell’ente ha visitato il territorio per verificare i rischi legati all’acqua e ai fenomeni idrogeologici. La visita è arrivata dopo alcune allerte e segnalazioni sui pericoli di frane e alluvioni. I tecnici hanno controllato i punti più a rischio e parlato con i residenti, cercando di capire meglio le condizioni del territorio. La zona è sotto osservazione, in attesa di eventuali interventi

Il 10 febbraio 2026, Niscemi, un piccolo comune in provincia di Caltanissetta, è stata al centro di un inatteso sopralluogo da parte del capo della Protezione Civile. L'evento, seppur privo di comunicazioni ufficiali preliminari che ne spiegassero le motivazioni, ha immediatamente destato curiosità tra la popolazione locale e sollevato interrogativi sulla situazione del territorio. La visita si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio costante del territorio nazionale, con una particolare attenzione rivolta alle aree considerate più vulnerabili. Niscemi, situata nel cuore della Sicilia, è un centro agricolo con una storia millenaria, ma la sua posizione geografica la espone a diverse criticità ambientali e geologiche.

