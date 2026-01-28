Frana Niscemi nel 2022 il Piano per l' Assetto Idrogeologico denunciò i rischi idrogeologici e le aree più a rischio ma l' allarme restò inascoltato - DOCUMENTO ESCLUSIVO
La frana a Niscemi torna a fare paura. Nel 2022, un piano aveva segnalato i rischi idrogeologici e le zone più esposte, ma nessuno aveva preso provvedimenti. Ora, le scosse e i cedimenti preoccupano di nuovo la comunità, che aspetta risposte e interventi concreti.
Tutto era già scritto in un documento del 2022 - aggiornamento PAI comune di Niscemi - presentato dall'On. La Vardera in Aula e di cui Il Giornale d'Italia è entrato in possesso. La devastante frana di Niscemi, che si somma ai precedenti storici del 1997 e del 2019, è ennesima dimostrazione dell'ina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Niscemi Frana
Dalla siccità al rischio idrogeologico, l’allarme dei geologi pugliesi: "Territori fragili, urbanizzazione e crisi climatica aggravano i rischi”
Verso la linea metro Palestro-Aeroporto, il documento con le aree inedificabili e a rischio esproprio
Ultime notizie su Niscemi Frana
Argomenti discussi: Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica. In aggiornamento; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana; Sicilia, dopo il ciclone Harry la frana di Niscemi; Frana Niscemi, il fronte della frana si allarga: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. Sta crollando mezza città.
Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le causeLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause ... tg24.sky.it
Niscemi sta crollandoLa frana corre e tira giù abitazioni, negozi e infrastrutture. Il capo della Protezione civile: Alcune case sono tanto pericolose che non potranno entrare neppure i vigili del fuoco. Polemica sui ... today.it
Dal punto di vista geologico, la frana che ha colpito Niscemi in provincia di Caltanissetta in Sicilia è una frana a scorrimento. L'approfondimento - facebook.com facebook
Non si ferma la frana a Niscemi, 1500 sfollati x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.