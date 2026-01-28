Frana Niscemi nel 2022 il Piano per l' Assetto Idrogeologico denunciò i rischi idrogeologici e le aree più a rischio ma l' allarme restò inascoltato - DOCUMENTO ESCLUSIVO

La frana a Niscemi torna a fare paura. Nel 2022, un piano aveva segnalato i rischi idrogeologici e le zone più esposte, ma nessuno aveva preso provvedimenti. Ora, le scosse e i cedimenti preoccupano di nuovo la comunità, che aspetta risposte e interventi concreti.

Tutto era già scritto in un documento del 2022 - aggiornamento PAI comune di Niscemi - presentato dall'On. La Vardera in Aula e di cui Il Giornale d'Italia è entrato in possesso. La devastante frana di Niscemi, che si somma ai precedenti storici del 1997 e del 2019, è ennesima dimostrazione dell'ina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

