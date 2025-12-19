Dicembre tragico sulle strade urgono interventi urgenti e strutturali per renderle più sicure

Il mese di dicembre ha segnato un triste record sulle strade italiane, con incidenti che hanno causato numerose vittime. È ormai evidente la necessità di interventi urgenti e strutturali per migliorare la sicurezza e prevenire ulteriori tragedie. Solo attraverso azioni concrete possiamo sperare di ridurre i rischi e salvare vite, rendendo le nostre strade un luogo più sicuro per tutti.

Quelli appena lasciati alle spalle sono stati tra i più critici e tragici per numero di vittime sulle strade italiane. Durante l'ultimo weekend del 13-14 dicembre 20 morti, 2 in più del precedente. Ma nei primi giorni di questa settimana l'elenco si è purtroppo allungato. Lunedì, in due investimenti hanno perso la vita due giovanissimi in circostanze analoghe. A Santarcangelo di Romagna (Rimini) è deceduta una studentessa di 18 anni che viaggiava con una compagna sul sedile posteriore, rimasta ferita: erano dirette a scuola, sono finite contro un'auto. A Pozzuoli un ragazzo di 16 anni, con un compagno di 15, stavano raggiungendo in scooter un punto di ritrovo per partire in gita: ad una curva sono finiti contro un'auto, morto il guidatore, ferito l'amico.

