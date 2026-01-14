Valeria Marini ha condiviso come la fede le abbia offerto conforto durante un difficile episodio familiare. Martedì 13 gennaio, ospite a “La volta buona” con Caterina Balivo, ha parlato della truffa finanziaria subita dalla madre, Gianna, e di come questa esperienza abbia segnato profondamente la loro famiglia. La testimonianza di Marini evidenzia l’importanza di affrontare momenti difficili con forza e speranza.

Valeria Marini, martedì 13 gennaio, è stata ospite a “La volta buona” con Caterina Balivo ed è tornata a parlare del capitolo doloroso della sua vita familiare, legato alla truffa finanziaria di cui è rimasta vittima la madre Gianna negli ultimi anni. “La giustizia ha fatto il suo corso, bisogna avere fede”, sono state le sue prime parole. La soubrette in diretta ha confessato di essere stata a Medjugorje nel tentativo di recuperare e ricostruire il rapporto con la mamma: “Lei ha subito una truffa tremenda e io non sapevo come aiutarla. Io credo nella giustizia italiana, ma a volte ha dei tempi molto lenti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma ha subito una truffa tremenda e io non sapevo come aiutarla. Sono stata a Medjugorje, a me la fede ha aiutato tanto”: così Valeria Marini

Leggi anche: “Solo un miracolo può farmi fare pace con mia madre”: Valeria Marini va in pellegrinaggio a Medjugorje con Paolo Brosio

Leggi anche: “Lei ha una personalità di merd*”, “Io? I miei ideali volano alto”: le frecciatine tra Antonella Elia e Valeria Marini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Filippa Lagerbäck: «Il 2025 è stato l'anno peggiore della mia vita. Difficile accettare la morte di mia madre»; Valeria Marini: Sono stata a Medjugorje per chiedere alla Madonna di far pace con mia madre; Valeria Marini: «Il truffatore di mia mamma è stato condannato, deve restituire i soldi». Il rapporto ritrovato con Gianna Orrù; Arrivai sul luogo dell'omicidio e mi dissero che avrei dovuto fare la fine di mia madre.

?2026 War Epic?To save his comrades, he blocks a tank barrel with his body! #trending #viral #action

Alberto Trentini è libero. Oltre alla felicità assoluta, il pensiero va subito a mamma Armanda Colusso, che mai si è arresa e ha lottato (anche alzando la voce contro le istituzioni) per la libertà del figlio e degli altri prigionieri politici in Venezuela. Viva la libertà e facebook