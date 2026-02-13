Nina Quario mamma in estasi | La mia Fede è stata incredibile oggi potrei morire felice

Nina Quario, mamma dell'olimpionica azzurra Federica Brignone, si commuove dopo la gara di discesa libera a Cortina d’Ampezzo, dove la figlia ha conquistato un risultato storico. La donna racconta di aver temuto il peggio quando Federica ha accusato dolore alla gamba subito dopo la discesa, rischiando di non poter salire sul podio. Quario descrive il momento come un miracolo, sottolineando l’incredibile forza della figlia e la sua determinazione, che l’hanno portata a lottare fino all’ultimo secondo.

La voce è calma. Incredibilmente calma. Ninna Quario, la mamma della nuova campionessa olimpica del superG, ha visto la sua Federica conquistare il primo oro ai Giochi, ma non si scompone troppo. Strano, che non si stia rendendo conto di quello che è successo? "No no, so bene che cosa è riuscita a fare Fede. Un miracolo". Ecco. Che cosa le ha detto appena l’ha vista? "Potrei morire oggi, però sappi che morirò felice! È tutto bellissimo Ma non è stata l’emozione più grande da quando sua figlia gareggia, giusto? "Giusto. La botta emotiva è molto più forte quando ci sono due manche. Qui ho visto Federica scendere tranquilla, gestendo al meglio la gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

