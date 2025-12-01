La Nina su Sanremo 2026 | Non sono stata esclusa non ho inviato brani La mia musica preferisce altri luoghi

La Niña chiarisce sui social la sua posizione sul Festival di Sanremo. L'artista, che all'Ariston si era esibita nel 2024 con Big Mama nella serata delle cover, non è stata esclusa perché non ha presentato alcun brano: "Non mi riconosco in quel racconto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

LA NIÑA: "SANREMO DECIDE DOVE PUNTARE LA LUCE E DOVE TOGLIERLA" La cantante non ha inviato alcun brano al Festival, perché la sua musica "preferisce altri luoghi" Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755712/la-nina-sanremo-esclusi-non-ho - facebook.com Vai su Facebook

La Nina su Sanremo 2026: “Non sono stata esclusa, non ho inviato brani. La mia musica preferisce altri luoghi” - L’artista, che all’Ariston si era esibita nel 2024 con Big Mama nella serata delle cover, non è stata esclusa perché non ha ... Segnala fanpage.it

Festival di Sanremo 2026, cantanti esclusi e reazioni/ Coppia rifiutata per la 29esima volta - Annunciato il cast del Festival di Sanremo 2026, chi sono i cantanti esclusi? Si legge su ilsussidiario.net

Sanremo 2026, dai Jalisse a Nada ecco la lista degli esclusi dal Festival (e la loro reazione) - Ieri, domenica 30 novembre, Carlo Conti ha annunciato i 30 big in gara al prossimi Festival di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio ( QUI la lista completa) e se i cantanti selezionati hanno gi ... Segnala isaechia.it

Sanremo 2026, tutti gli esclusi: chi sono i “no” di Carlo Conti - Dopo l’annuncio dei Big di Sanremo 2026 da parte di Carlo Conti, l’attenzione si sposta sugli esclusi: nomi noti, rientri mancati e giovani promesse fuori dalla corsa all’Ariston. Lo riporta 105.net

Sanremo 2026: tutti gli esclusi al festival e come hanno reagito - Dopo mesi di attesa è arrivato il fatidico annuncio: il 30 novembre al Tg1 Carlo Conti ha annunciato la lista dei Big in gara. Segnala rds.it

Sanremo 2026, chi sono i grandi esclusi del Festival, i “no” di Carlo Conti - Tra rinunce e perplessità, sono tanti i nomi che quest anno hanno scelto di non partecipare oppure sono stati esclusi dal Festival di Sanremo 2026 ... Segnala dilei.it