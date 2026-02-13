Locale a Roma mascherato da associazione culturale | lap dance e igiene da incubo sequestrato

Roma, ieri sera, il locale di via della Conciliazione è stato sequestrato dai carabinieri. La discoteca, nascosta dietro la facciata di un’associazione culturale, nascondeva un vero e proprio night club abusivo. All’interno, si svolgevano lap dance senza autorizzazioni e condizioni igieniche pessime. Clienti e personale vivono in ambienti sporchi e pericolosi. Il proprietario rischia ora sanzioni pesanti e il locale resterà chiuso fino a nuovo ordine.

È stato posto sotto sequestro un night club abusivo nel quartiere nomentano di Roma, dove venivano organizzate serate danzanti senza le necessarie autorizzazioni. La struttura, formalmente registrata come associazione culturale, è stata chiusa dalla Polizia di Stato a causa di gravi violazioni in materia di sicurezza e igiene. Il sequestro del locale: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'intervento è scattato dopo una serie di accertamenti condotti dagli agenti della Divisione Amministrativa della Questura. Il locale, di piccole dimensioni e situato nel quartiere nomentano, era stato presentato come un'associazione culturale, ma in realtà ospitava regolarmente serate danzanti pubblicizzate sui social network.