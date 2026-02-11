Le star si accalcano in prima fila alle sfilate della New York Fashion Week, attirando più attenzione degli abiti in passerella. Tra loro, Julia Fox si distingue e si fa notare per il suo stile deciso, segnando il ritorno del massimalismo sulla scena moda. La settimana della moda di New York, che presenta le collezioni per il prossimo autunno-inverno, è già diventata un grande palcoscenico di glamour e tendenze.

La settimana della moda, che presenta le collezioni per l'autunno-inverno 2026-2027, è già entrata nel vivo nella Grande Mela e le star fanno parlare più degli abiti in passerella. Ecco tutti i beauty look che ci stanno piacendo di più. Pronti a votarli? +++dropcap New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 ufficialmente al via, con le prime passerelle e tante star in front row. E sono proprio queste ultime a conquistare le scene, complici i loro beauty look da dieci e lode che non hanno nulla da invidiare a quelli delle modelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le star in front row alle passerelle della New York Fashion Week, Julia Fox decreta il ritorno del massimalismo

La New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 è iniziata da qualche giorno e già cattura l’attenzione più delle sfilate.

La settimana dell'Haute Couture a Parigi mette in mostra anche i beauty look delle star in front row.

