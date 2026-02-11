Le star in front row alle passerelle della New York Fashion Week Julia Fox decreta il ritorno del massimalismo
Le star si accalcano in prima fila alle sfilate della New York Fashion Week, attirando più attenzione degli abiti in passerella. Tra loro, Julia Fox si distingue e si fa notare per il suo stile deciso, segnando il ritorno del massimalismo sulla scena moda. La settimana della moda di New York, che presenta le collezioni per il prossimo autunno-inverno, è già diventata un grande palcoscenico di glamour e tendenze.
La settimana della moda, che presenta le collezioni per l'autunno-inverno 2026-2027, è già entrata nel vivo nella Grande Mela e le star fanno parlare più degli abiti in passerella. Ecco tutti i beauty look che ci stanno piacendo di più. Pronti a votarli? +++dropcap New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 ufficialmente al via, con le prime passerelle e tante star in front row. E sono proprio queste ultime a conquistare le scene, complici i loro beauty look da dieci e lode che non hanno nulla da invidiare a quelli delle modelle. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su New York Fashion Week
New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027: i beauty look delle star
La New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027 è iniziata da qualche giorno e già cattura l’attenzione più delle sfilate.
Paris Haute Couture: i beauty look delle star ospiti in front row
La settimana dell'Haute Couture a Parigi mette in mostra anche i beauty look delle star in front row.
Ultime notizie su New York Fashion Week
Argomenti discussi: Milan Fashion Week 2026; Ecco 5 idee per abbinare i jeans loose fit secondo le tendenze; Tutti i cameo delle celeb nel video di Opalite di Taylor Swift; Co-Star, cos'è, come funziona, come iscriversi.
New York Fashion Week PE 2026: i look più belli delle star in front rowAncora radiose e rilassate per la pausa estiva, le celebrities riempiono le strade di Manhattan e dintorni con i loro look ultra ricercati. Le nuove collezioni targate Primavera-Estate 2026 vanno in ... iodonna.it
Da Nicole Kidman a Penélope Cruz: le muse di Chanel in front row per Matthieu BlazyLa nota contemporanea del front row è affidata a Dua Lipa, che ha scelto un look total animalier in stampa ghepardo, audace e moderno. La cantante ha abbinato tessuti fluidi e linee sartoriali precise ... iodonna.it
La bandiera arcobaleno non c'è più, New York insorge. L'amministrazione Trump colpisce i simboli: come Stonewall, culla delle lotte per i diritti delle minoranze sessuali - facebook.com facebook
La bandiera arcobaleno non c'è più, New York insorge. L'amministrazione Trump colpisce i simboli: come Stonewall, culla delle lotte per i diritti delle minoranze sessuali x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.