Nevada bordello Sheri’s Ranch | lavoratrici del sesso protestano primi licenziamenti dopo richiesta di sindacato

Le lavoratrici del sesso del bordello Sheri’s Ranch in Nevada hanno organizzato una protesta davanti alla struttura, chiedendo di poter formare un sindacato per tutelare i loro diritti. La protesta è scoppiata dopo che alcune di loro sono state licenziate, presumibilmente come ritorsione per aver avanzato la richiesta formale di rappresentanza sindacale. È la prima volta che il personale del celebre locale si mobilita in modo così deciso da quando ha iniziato a chiedere maggiori garanzie sul lavoro.

La Rivolta nel Deserto: Lavoratrici del Sesso in Nevada Chiedono un Sindacato e Affrontano Licenziamenti. Pahrump, Nevada – Una richiesta di dignità e tutele ha scosso lo Sheri’s Ranch, uno dei bordelli più noti dello stato. Le lavoratrici del sesso hanno lanciato una protesta per la creazione di un sindacato di categoria, innescando una reazione immediata da parte della direzione che ha portato a una serie di licenziamenti. La vicenda solleva interrogativi cruciali sui diritti delle lavoratrici del sesso in un contesto legale complesso e spesso stigmatizzato. Un Sindacato nel Deserto: La Richiesta di Tutele.🔗 Leggi su Ameve.eu

