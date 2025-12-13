Rockstar insiste sui licenziamenti | Non riguarda il sindacato hanno diffuso materiale di gioco

Da ottobre, Rockstar Games è al centro di una controversia che ha coinvolto licenziamenti e accuse di diffondere materiale di gioco. La compagnia ha ribadito che le decisioni non riguardano il sindacato, sottolineando invece questioni interne legate alla proprietà intellettuale. La vicenda sta attirando molta attenzione e sollevando numerosi interrogativi.

La controversia che sta scuotendo Rockstar Games da ottobre ha assunto proporzioni che nessuno avrebbe potuto immaginare. Quello che inizialmente sembrava un caso interno di gestione del personale è diventato un caso politico scatenando proteste davanti agli uffici della software house. Al centro della tempesta: 34 licenziamenti che dividono l’opinione pubblica e l’industria dei videogiochi. La versione ufficiale di Rockstar Games è cristallina, almeno nelle parole. Secondo il portavoce della compagnia, i dipendenti licenziati – 31 nel Regno Unito e tre in Canada – avrebbero discusso “ specifiche funzionalità di gioco di titoli imminenti e non annunciati ” e altre “ informazioni confidenziali ” in un forum pubblico, violando così le policy aziendali e i loro obblighi legali. Screenworld.it

Emersi nuovi dettagli sui licenziamenti dentro Rockstar Games: non riguardano fughe di notizie su GTA 6 - Continuano a far discutere i licenziamenti avvenuti dentro Rockstar Games, con un nuovo report pubblicato nelle scorse ore, che ha rivelato i messaggi Discord che si ritiene abbiano portato al ... multiplayer.it

GTA 6 e i licenziamenti in Rockstar: c'entrano davvero i leak? - Sebbene tutta l'attenzione dei giocatori in questi giorni fosse rivolta al rinvio di Grand Theft Auto 6, c'è un problema da non sottovalutare che, fortunatamente, qualcuno sta approfondendo per ... everyeye.it

GTA 6 finalmente ha una data di uscita: 19 novembre 2026, e sembra che Rockstar abbia sfruttato il tempo extra per costruire qualcosa di veramente rivoluzionario.? “Non è assolutamente GTA V 2.0 e la gente non ha idea di cosa stia parlando,” ha detto lo Yo - facebook.com facebook