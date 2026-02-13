Neonati sepolti a Parma la psichiatra | Chiara è immatura e preferisce parlare col web non ha nessun deficit

Chiara, la giovane di Vignale di Traversetolo accusata di aver partorito e seppellito i suoi due figli neonati, è stata descritta oggi in aula come una persona immatura e troppo orientata a comunicare con il mondo digitale, secondo le parole delle due psichiatre chiamate a testimoniare nel processo. Le dottoresse hanno chiarito che, nonostante il comportamento apparentemente insicuro e la scarsa maturità, Chiara non presenta alcun deficit cognitivo e si distingue per la sua intelligenza e i suoi studi. Un dettaglio che emerge è il suo forte rapporto con il web, che preferisce rispetto alle interazioni faccia a faccia, ma che

Hanno preso oggi la parola in aula le due psichiatre nominate per il processo a Chiara, la giovane di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, accusata di aver partorito e seppellito i suoi due figli neonati: "Non è emerso che lei avesse un deficit cognitivo: è una persona brillante che studia, non ha un disturbo di personalità". Neonati sepolti a Parma, i genitori della 22enne: Purtroppo non sapevamo della gravidanza, non saremmo quiI genitori della 22enne che nell'agosto del 2024 ha sepolto il corpicino del suo bimbo appena nato nel giardino di casa, hanno raccontato durante un interrogatorio di non essersi mai accorti della ... Neonati sepolti in giardino: Chiara può affrontare il processo Secondo la perizia psichiatrica depositata in Tribunale, la giovane era capace di intendere e volere. I consulenti parlano però di una personalità fragile, immatura e con una "natura narcisistica".