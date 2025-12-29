Neonati sepolti a Parma la mamma ai domiciliari ma col braccialetto elettronico | Rischi dall'ambiente esterno
Il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato i domiciliari per una 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati a Parma. La donna, che si trova ora con il braccialetto elettronico, è sotto indagine per i rischi derivanti dall’ambiente esterno. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela e sulle condizioni di sicurezza in situazioni delicate come questa.
Il Tribunale del Riesame di Bologna conferma i domiciliari per la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati. Aggiunta la misura del braccialetto per evitare la reiterazione dei reati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Neonati sepolti, perché Chiara Petrolini rimane ai domiciliari. Ma braccialetto elettronico quando esce
Leggi anche: Neonati sepolti a Parma, la mamma agli psichiatri: “Il secondo figlio lo volevo”
Neonati sepolti a Parma, la mamma ai domiciliari ma col braccialetto elettronico: “Rischi dall’ambiente esterno” - Il Tribunale del Riesame di Bologna conferma i domiciliari per la 22enne accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due neonati ... fanpage.it
Neonati sepolti, "domiciliari perché il contesto di Chiara è mutato" - Il contesto familiare e ambientale di Chiara Petrolini, accusata di aver ucciso e sepolto i cadaveri di due figli neonati, è profondamente mutato rispetto a quello originario. rainews.it
Neonati sepolti, Chiara Petrolini col braccialetto elettronico: ecco il “rischio” - La decisione dei giudici su Chiara Petrolini e i neonati morti e sepolti. newsmondo.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.