Nemiche anzi no Cosa ci dice il ritiro di alcune aziende cinesi dalla blacklist degli Usa

Alcune aziende cinesi stanno lasciando la blacklist degli Stati Uniti, ma non è detto che siano davvero nemiche. Questa decisione ha attirato l’attenzione di chi si domanda se siano davvero sostenitrici dell’esercito cinese o se ci siano altre ragioni dietro. Per esempio, alcune di queste imprese hanno appena annunciato di aver migliorato le loro pratiche di conformità.

Si allunga la lista delle aziende che secondo gli Stati Uniti supportano l'esercito cinese. O forse no. Venerdì mattina il Pentagono aveva inserito nella blacklist anche Alibaba, Baidu, Byd, la società di biotecnologie WuXi AppTec e quella di intelligenza artificiale RoboSense Technology con l'accusa di essere "impegnate nella fornitura di servizi commerciali, nella produzione e nell'esportazione", operando "indirettamente" negli Usa. Circa un'ora dopo, la lista è scomparsa. Al suo posto c'era un messaggio: "Ritirata". La lista viene spesso aggiornata e dentro figurano già aziende note. Tra queste anche Catl, che produce batterie per le automobili elettriche, e Tencent Holdings.