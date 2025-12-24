Il Pentagono e le armi cinesi Cosa dice su Pechino il report annuale dei militari Usa
Il rapporto annuale del Dipartimento della Guerra statunitense sulle evoluzioni militari e di sicurezza della Cina, pubblicato in queste ore, offre molto più di un aggiornamento tecnico sulle capacità dell’Esercito Popolare di Liberazione (Pla). Quelle cento pagine che i comandi militari americani offrono al Congresso come analisi sulle attività armate di Pechino sono una radiografia strategica di una potenza che accelera su tutti i principali domini della competizione militare contemporanea, ma lo fa portandosi dietro fragilità strutturali che Washington osserva con attenzione crescente. Il primo dato che colpisce è la scala dell’ambizione. 🔗 Leggi su Formiche.net
