il pentagono e le armi cinesi cosa dice su pechino il report annuale dei militari usa

Il rapporto annuale del Dipartimento della Guerra statunitense sulle evoluzioni militari e di sicurezza della Cina, pubblicato in queste ore, offre molto più di un aggiornamento tecnico sulle capacità dell’Esercito Popolare di Liberazione (Pla). Quelle cento pagine che i comandi militari americani offrono al Congresso come analisi sulle attività armate di Pechino sono una radiografia strategica di una potenza che accelera su tutti i principali domini della competizione militare contemporanea, ma lo fa portandosi dietro fragilità strutturali che Washington osserva con attenzione crescente. Il primo dato che colpisce è la scala dell’ambizione. 🔗 Leggi su Formiche.net

Secondo un rapporto del Pentagono, la Cina ha probabilmente caricato più di 100 missili balistici intercontinentali nei silos in Mongolia –; La Cina carica silenziosamente oltre 100 missili balistici intercontinentali in nuovi silos missilistici vicino alla Mongolia: rapporto.

