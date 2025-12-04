Sospese alcune sanzioni degli Usa contro Lukoil | cosa cambia per il colosso petrolifero russo

A distanza di qualche settimana dell'entrata in vigore delle sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto sul gigante petrolifero russo Lukoil arriva la prima deroga. Con un provvedimento che porta la data del 4 dicembre, il Dipartimento del Tesoro americano ha autorizzato le stazioni di servizio a. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Sospese alcune sanzioni degli Usa contro Lukoil: cosa cambia per il colosso petrolifero russo

Approfondisci con queste news

Gli Usa sospendono alcune sanzioni contro la russa Lukoil - Gli Stati Uniti hanno sospeso alcune delle sanzioni contro il gigante russo Lukoil, in modo - Segnala msn.com

Sanzioni su Lukoil: gli Stati Uniti sospendono alcune misure - La recente decisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di sospendere alcune sanzioni su Lukoil ha suscitato un notevole interesse nel settore energetico. notizie.it scrive

Petrolio, la Cina taglia i flussi da Russia e Iran dopo le sanzioni Usa. Corsa alla vendita dei barili, crolla il mercato - I flussi di petrolio russo e iraniano verso la Cina stanno rallentando come conseguenza delle sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia ... Riporta msn.com

La Cina sospende acquisto greggio russo via mare dopo sanzioni Usa - Leadership mondiali in grande fermento nelle ultime ore per mettere pressione a Putin e favorire le condizioni di uno stop alla guerra in Ucraina. Lo riporta quotidiano.net

Petrolio, la Cina sospende gli acquisti dalla Russia dopo le nuove sanzioni Usa a Mosca: cosa succede ai prezzi? - Le principali compagnie petrolifere statali cinesi hanno sospeso gli acquisti di petrolio russo via mare dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Rosneft e Lukoil, le due maggiori compagnie ... Da corriere.it