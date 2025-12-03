Meno divari più giovani al lavoro abbandoni scolastici in calo Gli ottimi dati Istat

Ilfoglio.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un’Italia che non fa rumore. Un’Italia che non si vede nei talk show e non alimenta la liturgia quotidiana del pessimismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meno divari pi249 giovani al lavoro abbandoni scolastici in calo gli ottimi dati istat

© Ilfoglio.it - Meno divari, più giovani al lavoro, abbandoni scolastici in calo. Gli ottimi dati Istat

Argomenti simili trattati di recente

meno divari pi249 giovaniMeno divari, più giovani al lavoro, abbandoni scolastici in calo. Gli ottimi dati Istat - Nel 2024 la differenza del tasso di occupazione dei laureati tra Nord e Sud è scesa a 11 punti, contro gli 11,9 dell’anno precedente e i 15,7 del 2018. ilfoglio.it scrive

I giovani umbri guadagnano il 18 per cento in meno dei coetanei del Nord e i migliori se ne vanno - Non stupisce che in Umbria ci siano meno giovani che lavorano alle dipendenze di privati, guadagnando in media ... Scrive ilmessaggero.it

In Umbria i giovani guadagnano meno - Nel comparto privato in Umbria rappresentano il 30 % dei lavoratori, sono aumentati ma restano una componente minoritaria. Da rainews.it

Giovani e futuro: meno lavoro, più sottooccupazione - Nel Regno Unito, il numero di adulti che ha un’occupazione, ma che avrebbe bisogno lavorare di più ... Scrive panorama.it

Lavoro, meno occupazione per i giovani polesani: sempre più contratti di tipo precario. Lo studio della Cna - Si mantiene stabile l'occupazione giovanile in Polesine, ma a guardare a fondo le ombre sono più delle luci. Scrive ilgazzettino.it

Meno Neet, più occupazione: il Sud scommette sui giovani «Scegliete di rimanere qui» - Gli occupati e dunque il lavoro crescono da almeno 4 anni soprattutto al Sud, come ricordano anche i più recenti aggiornamenti Istat. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Meno Divari Pi249 Giovani