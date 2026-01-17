Gli attivisti di Palestine Action detenuti nel Regno Unito interrompono lo sciopero della fame dopo 73 giorni

Gli attivisti di Palestine Action, attualmente in custodia cautelare nel Regno Unito, hanno deciso di interrompere lo sciopero della fame dopo 73 giorni. La loro protesta si inserisce nel contesto di un’attività di sensibilizzazione e denuncia, mentre attendono il processo. La decisione segna la conclusione di una protesta prolungata, volta a richiamare l’attenzione su questioni di attivismo e diritti umani.

I tre attivisti di Palestine Action, attualmente in custodia cautelare e in attesa di processo nel Regno Unito, hanno interrotto lo sciopero della fame dopo 73 giorni. Si tratta dello sciopero della fame più lungo e organizzato dai tempi del secondo sciopero del 1981 dell'Ira in cui morì – tra gli altri – Bobby Sands. Prima di loro tre, già altri quattro attivisti avevano interrotto la protesta. A portarla avanti ora solo il 22enne Umar Khalid, che dopo averla sospesa qualche giorno fa, l'ha poi ripresa. Gli attivisti che hanno interrotto lo sciopero sono Lewie Chiaramello, di 22 anni, il 28enne Kamran Ahmed e la 31enne Heba Muraisi.

