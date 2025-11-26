Regno Unito l’alta corte esamina un ricorso contro il divieto del gruppo Palestine action

Il 26 novembre l'alta corte di giustizia di Londra ha cominciato a esaminare un ricorso contro la decisione del governo britannico di vietare il gruppo Palestine action, classificato come terroristico nel luglio scorso.

