Nel biathlon 15km sprint speranze per Tommaso Giacomel già vincitore di un argento nella staffetta mista

Tommaso Giacomel, biathleta italiano, cerca di conquistare una medaglia nella gara di sprint 15 km ai Giochi di Milano-Cortina, dopo aver già portato a casa un argento nella staffetta mista. La sua gara di oggi, che si svolge nel centro biathlon di Anterselva, è determinante per mantenere vive le speranze italiane nel biathlon olimpico. Giacomel, che si è allenato duramente negli ultimi mesi, punta a migliorare il suo risultato e ad avvicinarsi ai vertici dopo le ottime prestazioni delle ultime competizioni.

N ella gare di oggi delle Olimpiadi 2026, dopo i due bellissimi ori conquistati ieri da Federica Brignone in Super G e Francesca Lollobrigida nel pattinaggio, il programma prevede altri atleti italiani pronti a fare grandi prestazioni. Come la campionessa di snowboard Michela Moioli, nella specialità cross, e il pattinatore di velocità Davide Ghiotto. In serata poi Daniel Grassl Matteo Rizzo sono pronti a incantare la Milano Ice Skating Arena con il primo programma del pattinaggio artistico.

L’Italia conquista il secondo posto nella staffetta mista di biathlon a Milano Cortina 2026.

L’Italia conquista un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

