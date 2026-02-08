Biathlon | Italia Argento nella Staffetta Mista con Giacomel Hofer Wierer e Vittozzi

L’Italia conquista il secondo posto nella staffetta mista di biathlon a Milano Cortina 2026. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi corrono senza sosta e portano a casa un argento che fa bene alle speranze azzurre. La gara si era rivelata intensa e combattuta fino all’ultimo giro, ma alla fine sono stati gli atleti italiani a salire sul podio, regalando una vittoria di squadra che fa ben sperare per il resto della competizione.

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi inaugurano la spedizione azzurra a Milano Cortina 2026 con un fantastico argento nella staffetta mista di biathlon. Dopo i due bronzi nelle miste di Sochi 2014 e PyeongChang 2018 questo secondo posto vale tantissimo per il movimento italiano che conferma la sua crescita costante negli ultimi anni portando a casa una medaglia pesantissima fin dalla prima gara olimpica #Biathlon. su Digital-News.it Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi inaugurano la spedizione azzurra a Milano Cortina 2026 con un fantastico argento nella staffetta mista di biathlon. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Biathlon: Italia Argento nella Staffetta Mista con Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Italia argento nella staffetta di biathlon con Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi L’Italia conquista l’argento nella staffetta mista di biathlon ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Curling, alla Svezia il primo successo. Biathlon: staffetta con Vittozzi, Wierer, Giacomel e Hofer Questa mattina, alla prima gara ufficiale di Milano-Cortina, la squadra italiana di curling ha conquistato il primo successo, battendo la Corea del Sud con un punteggio di 10-3. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Highlights | Capolavoro azzurro nella staffetta mista a Nove Mesto | FISI TV Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Tommaso Giacomel a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di biathlon maschile; LIVE! Staffetta mista: l'Italia cerca la prima medaglia nel Biathlon; Biathlon, medaglia d’argento per una strepitosa Italia: grandissimo Giacomel; Milano-Cortina, l'Italia non si ferma: arriva una medaglia d'argento. Altre medaglie per l’Italia: argento storico nel Biathlon a staffetta; bronzo per Lucia Dalmasso nello snowboardSuper Italia a Milano Cortina 2026: prima il bronzo di Lucia Dalmasso nello Snowboard seguito dall'argento nel Biathlon staffetta mista ... generationsport.it Milano-Cortina 2026, Italia d'argento: gli azzurri al secondo posto nella staffetta mista di biathlonItalia d'argento nella staffetta mista del Biathlon, valida per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... affaritaliani.it Milano-Cortina, Italia d’argento nella staffetta #biathlon #olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com ARGENTO MERAVIGLIOSO! Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer fanno esultare l'Italia! È la sesta medaglia per l'Italia facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.