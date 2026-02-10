NBA blitz dei Thunder in casa dei Lakers I Pistons battono gli Hornets cadono gli Heat

Gli Oklahoma City Thunder hanno preso il comando in casa dei Los Angeles Lakers, vincendo con decisione. Dopo due sconfitte recenti contro Spurs e Rockets, i Thunder hanno reagito e si sono imposti nella partita di ieri sera alla Crypto Arena. I Lakers, invece, continuano a mostrare più ombre che luci in questa fase di stagione. Intanto, i Detroit Pistons hanno battuto gli Hornets, mentre gli Heat sono caduti inaspettatamente contro i avversari.

Los Angeles (Stati Uniti), 10 febbraio 2026 – Dopo i passi falsi contro San Antonio Spurs e Houston Rockets, è ripresa la corsa degli Oklahoma City Thunder, che hanno sbancato la Crypto.com Arena di Los Angeles battendo 119-110 i Lakers: senza Shai Gilgeous-Alexander da una parte e Luka Doncic dall'altra, a prendersi le luci della ribalta è stato Jalen Williams che, di rientro dopo un'assenza di ben dieci partite, ha messo a segno 23 punti, 15 dei quali siglati nella ripresa. In uscita dalla panchina dei campioni in carica, bene Isaiah Joe con 19 punti e Alex Caruso con 17, mentre sul fronte Lakers non sono bastati i 22 punti, 10 assist e 6 rimbalzi di LeBron James e i 19 punti di Marcus Smart.

