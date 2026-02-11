L’allenatore dei Lakers JJ Redick suggerisce un cambiamento delle regole NBA a vantaggio di LeBron James

JJ Redick, ex giocatore e ora commentatore, propone di cambiare le regole NBA per favorire LeBron James. Durante una trasmissione, Redick ha detto che i criteri di selezione dovrebbero essere rivisti, in modo che il campione dei Lakers possa essere incluso nella squadra All-NBA anche quest’anno. La proposta ha scatenato reazioni e diviso gli appassionati, mentre il nome di LeBron torna al centro del dibattito.

2026-02-11 11:02:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L'allenatore dei Los Angeles Lakers JJ Redick ritiene che i criteri di selezione dovrebbero essere modificati per consentire a LeBron James di rivendicare un posto nella squadra All-NBA per questa stagione. James ha saltato la sconfitta per 136-108 di martedì sera contro i San Antonio Spurs a causa dell'artrite al piede sinistro. È stata la 18esima partita che è stato costretto a saltare in questa stagione, rendendogli impossibile raggiungere la soglia delle 65 partite per poter beneficiare dei premi annuali della lega.

