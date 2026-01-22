L’era delle grandi potenze è ormai una realtà ha detto il cancelliere tedesco Merz

Il discorso del cancelliere Merz a Davos evidenzia come le grandi potenze stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama mondiale. Mentre sulla “montagna magica” si respira un’aria di calma, il contesto globale si sta rapidamente trasformando, segnato da un progressivo disfacimento del vecchio ordine internazionale. In questo scenario, è importante osservare con attenzione i cambiamenti e le dinamiche che plasmeranno il futuro delle relazioni globali.

La calma che si respira quassù, sulla “montagna magica” di Davos, è in netto contrasto con un mondo in cui il vecchio ordine si sta disgregando a una velocità vertiginosa. Vorrei condividere con voi come il nuovo governo tedesco interpreta questi cambiamenti tettonici e come intende affrontarli. Si tratta di trasformazioni che hanno le conseguenze più profonde per la nostra libertà, per la nostra sicurezza e per la nostra prosperità. In queste settimane e in questi mesi stiamo assistendo all’inizio di una nuova era. La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ne è stata finora l’espressione più drastica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il cancelliere tedesco Merz in visita in IndiaIl cancelliere tedesco Friedrich Merz è in visita in India, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali tra le due nazioni.

Merz e gli Usa, le contraddizioni del cancelliereIl cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso, durante il congresso della CSU, una visione critica sul ruolo degli Stati Uniti e sulla fine dell’era della Pax Americana, evidenziando le contraddizioni nelle politiche estere degli Usa e i possibili impatti sul futuro dell’Europa.

