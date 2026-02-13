L’Italia di Gennaro Gattuso affronterà un autunno di fuoco nel Gruppo 1 della Nations League, dopo essere stata inserita in un girone di ferro insieme a Francia, Belgio e Turchia. Il sorteggio di Bruxelles ha deciso che gli Azzurri giocheranno quattro partite ufficiali in appena undici giorni, un calendario molto condensato che metterà duramente alla prova la squadra.

© Serieagoal.it - Nations League: Italia nel girone di ferro con Francia e Belgio

