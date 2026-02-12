L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia. Una sfida difficile che richiederà tutta la concentrazione prima di pensare alla semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord.

Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime Lys Gomis dice tutto: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. Il padre, la dipendenza e le bravate.» Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa» Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime Lys Gomis dice tutto: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nations League, ecco il sorteggio per l’Italia: nel girone con Francia, Belgio e Turchia

Approfondimenti su Nations League

Oggi alle 18 a Bruxelles si tiene il sorteggio della Nations League 202627.

Alle 18 si svolge il sorteggio per la Nations League.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nations League

Argomenti discussi: Women's EURO 2029: tutto quello che c'è da sapere; Nations League, Bulgaria e Francia le prime avversarie dell'Italia; La programmazione pallavolo di DAZN: guarda i match live e on demand | DAZN News IT; Champions League: ecco il pallone della Finale di Budapest.

Nations League, ecco il girone dell'Italia: sfida tosta a Francia, Belgio e... MontellaSorteggiato il girone dell'Italia in Nations League: l'urna di Bruxelles ha riservato agli azzurri lo stesso raggruppamento della Francia, finalista. tuttomercatoweb.com

Sorteggio Nations League, ecco la Lega D. C'è attesa per le avversarie dell'Italia18.20 - Sorteggiata la Lega D: Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein 18.13 - Il. tuttomercatoweb.com

Nations League, l’Italia nel gruppo A1 con Francia, Belgio e Turchia Approfondisci qui https://www.rainews.it/articoli/2026/02/calcio-nations-league-2026-2027-sorteggi-italia-nazionale-lega-a-diretta-streaming-bf72690e-d0d7-4097-9b4f-b67d7108d6bf.ht - facebook.com facebook

Nations League, dove vedere il sorteggio in tv e streaming: gli orari #SkySport #NationsLeague x.com