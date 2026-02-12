italia nel girone a di nations league con francia belgio e turchia

L’Italia affronta un girone difficile nella fase preliminare della Nations League 202627. La squadra di Roberto Mancini sfiderà Francia, Belgio e Turchia, in partite che si preannunciano molto combattute. La prima sfida si gioca tra poche settimane, e il tecnico italiano punta a portare a casa punti importanti fin dall’inizio.

La Nations League 202627 presenta una cornice competitiva di alto livello per l’Italia, impegnata in una fase preliminare che mette a confronto le squadre con profili tecnici di primo piano. Il percorso della stagione è stato delineato da regole chiare e un calendario esteso, con l’obiettivo di emergere tra le migliori della competizione e di restare in corsa per le fasi finali. La cerimonia di sorteggio ha avuto luogo all’Expo Hall 3 di Bruxelles, cornice condivisa con il 50° Congresso ordinario della UEFA. In rappresentanza della federazione italiana erano presenti Gabriele Gravina, Marco Brunelli e Leonardo Bonucci, quest’ultimo presente in qualità di assistente del commissario tecnico Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

L’Italia è stata inserita nel girone A della Nations League insieme a Francia, Belgio e Turchia.

