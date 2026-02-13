Nations League il calendario dell’Italia | esordio in casa con il Belgio

L’Italia di Gennaro Gattuso inizia il suo cammino nella UEFA Nations League con una sfida in casa contro il Belgio, prevista per il prossimo mese, dopo aver completato l’ultimo allenamento a Coverciano. La partita, che si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, rappresenta il primo impegno ufficiale della nazionale italiana in questa competizione, che mette alla prova le forze del team azzurro contro alcune delle migliori nazionali europee.

Nations League: L'Italia di Gattuso sfida Belgio, Francia e Turchia nel Gruppo A. La Nazionale italiana di calcio, guidata da Gennaro Gattuso, affronterà un percorso impegnativo nella quinta edizione della UEFA Nations League. Il calendario, definito dopo il sorteggio di Bruxelles, ha assegnato agli Azzurri il Gruppo 1 della Lega A, dove incontreranno Belgio, Francia e Turchia. L'esordio è previsto per il 25 settembre 2026 con una partita casalinga contro il Belgio, dando il via a una serie di sfide cruciali per la qualificazione alle fasi finali del torneo nel 2027. Un Girone di Vertice: Analisi degli Avversari.

È stato ufficialmente effettuato il sorteggio della Nations League 2026-27.

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

