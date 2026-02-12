È stato ufficialmente effettuato il sorteggio della Nations League 2026-27. L’Italia di Gattuso si trova nel girone con Francia, Belgio e Turchia. Ora bisogna aspettare le partite, che promettono già di essere molto combattute.

Nations League, finalmente il tanto atteso sorteggio dell’edizione 2026-27: nel girone con l’Italia di Gattuso ci saranno Francia, Belgio e Turchia. L’ Italia ha scoperto le avversarie della prossima Nations League 202627 e l’urna non è stata affatto clemente: gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo 1 insieme a corazzate come Francia e Belgio, oltre alla sempre insidiosa Turchia. Un cammino decisamente in salita per la selezione che, nel frattempo, resta in trepidante attesa della decisiva semifinale dei playoff mondiali contro l’ Irlanda del Nord. ULTIMISSIME JUVE LIVE I sorteggi sono andati in scena nella cornice della Expo Hall 3 di Bruxelles, sede scelta anche per ospitare i lavori del 50° Congresso ordinario della UEFA. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nations League, il sorteggio dell’edizione 2026-27: l’Italia di Gattuso nel girone con Francia, Belgio e Turchia

Approfondimenti su Nations League

L’Italia conosce i propri avversari nel prossimo torneo: il sorteggio ha messo gli Azzurri nel girone con Francia, Belgio e Turchia.

L’Italia è stata inserita nel girone A della Nations League insieme a Francia, Belgio e Turchia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nations League

Argomenti discussi: Italia in 2^ fascia, il 12 febbraio il sorteggio; Nations League, oggi il sorteggio: chi può pescare l’Italia, le fasce e come funziona; Sorteggio Nations League: data, orario, dove vederlo in tv e possibili avversarie dell'Italia; Contro chi giocherà l'Italia in Nations League? Fasce e pericoli del sorteggio.

Sorteggio Nations League 2026/27, ecco il girone dell’Italia!Ecco tutti i gironi delle 4 leghe di Nations League 2026/27. L’Italia pesca la Francia, il Belgio e la Turchia. generationsport.it

Sorteggio Nations League, l'Italia è nel Gruppo 1 con Francia, Belgio e Turchia18.53 - La Turchia è nel Gruppo 1 con Belgio, Italia e Francia. 18.52 - Il Belgio è nel Gruppo 1 con Francia e Italia, Serbia nel Gruppo. tuttomercatoweb.com

Nations League, l’Italia nel gruppo A1 con Francia, Belgio e Turchia Approfondisci qui https://www.rainews.it/articoli/2026/02/calcio-nations-league-2026-2027-sorteggi-italia-nazionale-lega-a-diretta-streaming-bf72690e-d0d7-4097-9b4f-b67d7108d6bf.ht - facebook.com facebook

Gli avversari degli Azzurri in #NationsLeague #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com