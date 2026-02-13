Romelu Lukaku segna una doppietta e guida il Napoli a una vittoria per 4-0 contro Ischia nel test amichevole di oggi. Il belga mostra segnali di crescita, portando entusiasmo tra i tifosi partenopei. La squadra di Spalletti si prepara così alla ripresa ufficiale, dimostrando buona forma e ritmo.

"> Lukaku in Crescita: Buone Notizie per il Napoli. Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida di campionato in programma domenica alle 20:45 contro la Roma, che si svolgerà allo stadio Maradona. Gli azzurri si sono allenati intensamente, partecipando a una seduta pomeridiana al Training Center, dove hanno avuto l’opportunità di affrontare l’SSD Ischia Calcio in un allenamento congiunto. Questa scelta strategica non solo permette di testare le condizioni fisiche dei giocatori, ma offre anche la chance di affinare la tattica in vista della gara di campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli vince 4-0 contro Ischia: doppietta di Lukaku nel test amichevole.

Lukaku torna in campo con il Napoli, segnando nell'amichevole contro il Savoia.

Il Napoli ha affrontato il Savoia in un'amichevole di preparazione, offrendo l'opportunità a Romelu Lukaku di rientrare in campo dopo il recupero.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Roma supera 1-0 il Milan e l’Inter risponde con un 3-0 sulla Fiorentina, vince ancora il Napoli; Coppa Italia: l'Inter batte 2-1 il Torino e conquista la semifinale. Sfiderà la vincente di Napoli-Como; Napoli, Lang torna su Conte: Mai scattata la scintilla, non era equo; Il Napoli fa il colpo in 10 contro 11: Hojlund su rigore piega il Genoa al 95’, finisce 3-2.