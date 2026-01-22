Il Napoli supera il Savoia in amichevole | dal gesto di Lukaku al retroscena su Lucca

Il Napoli ha affrontato il Savoia in un'amichevole di preparazione, offrendo l'opportunità a Romelu Lukaku di rientrare in campo dopo il recupero. La partita ha anche svelato un retroscena su Lucca, contribuendo ad approfondire le dinamiche della squadra in vista della stagione ufficiale. Un incontro che ha permesso alla formazione partenopea di testare le proprie condizioni e consolidare il lavoro in vista delle prossime competizioni.

Amichevole settimanale per il Napoli che è sceso in campo contro il Savoia, gara di allenamento per dare modo anche a Romelu Lukaku di tornare sul rettangolo di gioco e continuare il percorso di rientro che lo vede ormai prossimo a rimettersi a disposizione di Antonio Conte anche in una partita ufficiale. L’ultima convocazione in Champions League è stata già un primo passaggio, ma per l’attaccante proprio il match in amichevole contro il Savoia darà nuova linfa in vista del ritorno. Napoli-Savoia, il gol di Lukaku e l’esultanza particolare. Il match con Lukaku in campo ma anche protagonista con uno dei tre gol firmati dalla squadra azzurra, insieme a Olivera e Mazzocchi per il 3-0 definitivo con il quale il Napoli si è imposto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

