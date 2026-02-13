Napoli traffico illegale di farmaci | scoperto deposito con botulino e anestetici da paesi extra-UE

Napoli, un'operazione delle forze dell’ordine ha portato al ritrovamento di un deposito clandestino di farmaci, tra cui botulino e anestetici provenienti da paesi extra-UE, nascosto in un magazzino abbandonato nel quartiere San Giovanni.

Napoli: Scoperto un Deposito Clandestino di Medicinali, Botulino e Anestetici al Centro di un Traffico Illecito. Un ingente quantitativo di farmaci, tra cui oltre 191.000 dosi di tossina botulinica e 73.000 ml di creme anestetiche, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza in un garage nel centro di Napoli. L’operazione ha portato alla denuncia di un uomo per una serie di reati che includono ricettazione, esercizio abusivo della professione e commercio di sostanze pericolose per la salute pubblica, svelando un traffico illegale di medicinali provenienti da paesi extra-UE. L’irruzione, avvenuta il 12 febbraio 2026, getta luce su una preoccupante vulnerabilità del sistema di controllo e distribuzione dei farmaci in Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Guardia di Finanza ha trovato un deposito illegale di farmaci a Napoli.

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un deposito abusivo di medicinali in un garage.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Maxi traffico di medicinali a Napoli, sequestrate 191mila dosi di farmaci tenuti in frigoriferi domestici; Napoli, sequestrati 500mila euro di farmaci illegali: botox e anestetici dal garage; Nas, il bilancio 2025. Oltre 45mila ispezioni, 148 arresti e sequestri per 197 milioni di euro; VIDEO\ Napoli, il deposito abusivo di farmaci ospedalieri.

Scoperto a Napoli un deposito abusivo di medicinali illegali importati dall’esteroI farmaci sono stati importati illegalmente tramite corrieri privati, bypassando i canali della distribuzione ufficiale e i previsti controlli delle autorità doganali e sanitarie. italpress.com

Napoli, maxi-sequestro di botulino e farmaci illegali in un garage a SoccavoAffari d’oro sulla pelle dei clienti. Le Fiamme Gialle scoprono un deposito abusivo con oltre 191mila dosi e creme anestetiche provenienti dall’estero. Valore di mezzo milione di euro: la merce, conse ... cronachedellacampania.it

Frana sulla viabilità comunale: traffico rallentato sull’A2 Diramazione Napoli - facebook.com facebook

Napoli, corso Garibaldi: accoltellano 28enne nel traffico: due arresti per tentato omicidio x.com