Farmaci a base di botulino e creme anestetiche importati illegalmente in Italia | scoperto deposito a Napoli

La Guardia di Finanza ha trovato un deposito illegale di farmaci a Napoli. In un garage a Soccavo, periferia ovest della città, hanno sequestrato centinaia di migliaia di dosi di farmaci a base di botulino e creme anestetiche importate clandestinamente dall’estero. L’indagine continua per capire chi c’è dietro questa operazione illegale.

