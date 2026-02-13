Napoli Tentò di incendiare la casa di uno degli aggressori di Bruno Petrone | fermato 17enne

Napoli, un 17enne è stato fermato dopo aver tentato di incendiare l’abitazione di uno degli aggressori di Bruno Petrone, nel tentativo di vendetta per l’aggressione subito, in un episodio che si è verificato ieri sera nel quartiere.

Un ragazzo di 17 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di collocamento in comunità con l’accusa di tentato incendio aggravato. Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore della mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, su disposizione del GIP del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta della Procura per i Minorenni. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il minorenne avrebbe tentato di incendiare un’abitazione privata in via Carlo De Marco, lo scorso 12 gennaio, utilizzando liquido infiammabile e fiammiferi. Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo di Napoli Centro e coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, hanno permesso di individuare il presunto responsabile grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

A Napoli e nell'area metropolitana si sono registrati tre episodi di incendio durante la notte, tra cui un principio di incendio all’ingresso dell’abitazione di uno degli aggressori di Bruno Petrone.

Nella notte a Napoli si è verificato un tentativo di incendio nel portone di un’abitazione, appartenente alla famiglia di uno dei giovani coinvolti nel ferimento di Bruno Petrone, il calciatore 18enne accoltellato a dicembre nel quartiere Chiaia.

