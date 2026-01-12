Nella notte a Napoli si è verificato un tentativo di incendio nel portone di un’abitazione, appartenente alla famiglia di uno dei giovani coinvolti nel ferimento di Bruno Petrone, il calciatore 18enne accoltellato a dicembre nel quartiere Chiaia. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione legato a vicende di cronaca locale, senza tuttavia evidenziare responsabilità dirette o collegamenti ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’abitazione di Napoli dove, stanotte, si è registrato un tentativo di appiccare le fiamme al portone d’ingresso, vive la famiglia di uno dei ragazzi coinvolti nel ferimento di Bruno Petrone, il calciatore 18enne accoltellato la notte tra il 26 e il 27 dicembre, in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, cuore della movida napoletana. Un paio di giorni fa il 18enne è stato dimesso dall’ospedale. Per la vicenda dell’accoltellamento di Petrone al termine di indagini coordinate dalla procura, i carabinieri hanno sottoposto a fermo quattro giovani (uno dei quali abita nell’abitazione che sarebbe stata presa di mira nella notte) e un denunciato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentativo di incendio a Napoli, colpita la casa di uno dei ragazzi coinvolti nel ferimento di Bruno Petrone

Leggi anche: Ferimento Bruno Petrone, parla la mamma: "A Napoli troppe armi. Sembra Gomorra"

Leggi anche: Bruno Petrone accoltellato a Napoli, si consegnano un 15enne un 17enne: svolta sul ferimento del 18enne

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Negozi divorati dalle fiamme per i botti di Capodanno: scatta la solidarietà degli altri commercianti.

Napoli, tentativo di incendio al portone di un 45enne - Questa notte i carabinieri della PMZ Stella sono intervenuti in via Carlo De Marco per un tentativo di incendio al portone dell’abitazione di un 45enne. napolivillage.com