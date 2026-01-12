Napoli principio di incendio all’ingresso dell’abitazione di uno degli aggressori di Bruno Petrone

A Napoli e nell'area metropolitana si sono registrati tre episodi di incendio durante la notte, tra cui un principio di incendio all’ingresso dell’abitazione di uno degli aggressori di Bruno Petrone. L’evento ha suscitato attenzione, senza causare danni significativi o feriti. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause di questi episodi.

Notte movimentata tra Napoli e l’area metropolitana, dove si sono verificati tre episodi di incendio. Non si registrano feriti, ma le fiamme hanno provocato la distruzione di alcune automobili e danneggiato un portone di ingresso.   In particolare, i carabinieri della compagnia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

