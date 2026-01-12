Tentato incendio a Napoli | presa di mira la famiglia di uno dei ragazzi coinvolti nell’accoltellamento di Bruno Petrone

Nella notte a Napoli si è verificato un tentato incendio rivolto alla famiglia di uno dei giovani coinvolti nell'accoltellamento di Bruno Petrone. L’incidente rappresenta un episodio di intimidazione legato alla vicenda, evidenziando le tensioni e le ripercussioni che questa vicenda ha suscitato nella comunità locale. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause e assicurare la sicurezza delle persone coinvolte.

Il gesto intimidatorio nella notte colpisce la famiglia di uno dei fermati per l’accoltellamento del giovane calciatore. A Napoli, stanotte, è stato registrato un tentativo di appiccare le fiamme al portone d’ingresso di un’abitazione: qui vive la famiglia di uno dei giovani coinvolti nel ferimento di Bruno Petrone, il calciatore 18enne accoltellato nella notte tra il 26 e il 27 dicembre in via Bisignano, nel quartiere Chiaia, cuore della movida napoletana. Un paio di giorni fa, il 18enne ferito è stato dimesso dall’ospedale. Per quanto riguarda l’accoltellamento di Petrone, al termine delle indagini coordinate dalla Procura, i carabinieri hanno sottoposto a fermo quattro giovani (uno dei quali residente nell’abitazione presa di mira) e hanno denunciato un’altra persona. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Tentato incendio a Napoli: presa di mira la famiglia di uno dei ragazzi coinvolti nell’accoltellamento di Bruno Petrone Leggi anche: Tentativo di incendio a Napoli, colpita la casa di uno dei ragazzi coinvolti nel ferimento di Bruno Petrone Leggi anche: Fiamme in un palazzo a Matera, 34enne prende di mira una famiglia con neonato: arrestata per tentato incendio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Assalto in banca a Casalnuovo: ingresso sfondato col furgone, ladri messi in fuga dalle guardie giurate. Napoli, tentano incendio a un portone: vi abita giovane coinvolto nel ferimento del calciatore Bruno Petrone - Tre incendi nella notte a Napoli e provincia: nessun ferito, ma distrutte auto e danni a un portone. msn.com

Leggi qui https://www.zmedia.it/auto-in-fiamme-sulla2-del-mediterraneo-incendio-nella-galleria-barritteri/ Il conducente dell’auto, una Peugeot 208, accortosi del principio d’incendio ha tentato inizialmente di domare le fiamme, ma ogni tentativo si è rivelat - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.