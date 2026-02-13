Napoli-Roma domenica 15 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Napoli e Roma di domenica sera alle 20:45 al Maradona ha attirato l’attenzione perché rappresenta uno scontro diretto tra due squadre in buona forma. Il Napoli, reduce da una serie di vittorie consecutive, punta a consolidare il primo posto in classifica, mentre la Roma cerca punti preziosi per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Questa sfida, valida per la 25ª giornata di Serie A, mette di fronte due formazioni che vogliono dimostrare il loro valore in questa fase della stagione.

Il posticipo di domenica sera in Serie A è un altro big match perché al Maradona si affrontano Napoli e Roma. All’andata i partenopei si erano imposti di misura col gol di Neres ma adesso attraversano una fase di alti e bassi. La squadra di Antonio Conte si mantiene al terzo posto dopo le vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

