Domenica sera all’Allianz Stadium la Juventus affronta la Lazio. La squadra di casa vuole dimenticare subito l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Atalanta e cerca i tre punti per risollevare il morale. La partita inizia alle 20:45 e promette battaglia.

Domenica sera la Juventus ospita la Lazio ad Allianz Stadium per mettersi subito alle spalle l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Il ko con la Dea è stata molto pesante nel risultato anche se la Vecchia Signora ha giocato una buona gara. Non è però la prima volta che i bianconeri creano tanto e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Lazio (domenica 08 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Juventus Lazio

Ultime notizie su Juventus Lazio

