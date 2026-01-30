Domenica sera il Parma riceve la Juventus al Tardini per una sfida importante. I bianconeri vogliono continuare la loro serie positiva e risalire in classifica, mentre i padroni di casa cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita, in programma alle 20:45, promette emozioni e battaglie in campo.

Domenica sera la Juventus fa visita al Parma al Tardini con l’obiettivo di proseguire l’ottimo momento e la risalita in classifica. Grazie al 3-0 rifilato al Napoli domenica scorsa, la Vecchia Signora è arrivata a -1 da Roma e appunto Napoli, cominciando a mettere nel mirino anche il terzo posto. Il vero miglioramento dei bianconeri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Parma-Juventus (domenica 01 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Parma-Juventus, tutte le modifiche alla viabilità: dal parcheggio scambiatore Nord allo StradoneIn occasione della partita di calcio Parma 1913-Juventus, in programma domenica 1° febbraio 2026, alle ore 20:45, allo Stadio Tardini, sono previste alcune modifiche temporanee alla viabilità. Dalle o ... gazzettadiparma.it

Serie A: Parma-Juventus in campo domenica alle 20.45 DIRETTAGiornata di visite mediche di rito per il neo acquisto Nesta Elphege, attaccante francese di 25 anni arrivato dal Grenoble (serie B francese): in meno di due giorni l'accelerata del mercato crociato c ... ansa.it

Al Tardini non passava nessuno. Nemmeno Maradona. 1-0 Parma. #RivediamoliParmaCalcioStory in onda ogni domenica su 12tvparma alle 21 e on demand sul sito e app gratuita! In via eccezionale a causa della concomitanza di Parma - Juventus “Ri facebook

Parma-Juventus, tutte le modifiche alla viabilità: dal parcheggio scambiatore Nord allo Stradone x.com