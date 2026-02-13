Il match tra Napoli e Roma si gioca domenica 15 febbraio 2026 alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, dopo che il Napoli ha ottenuto tre punti decisivi nell’ultima partita, portando la squadra in zona Champions. La gara promette emozioni forti, con i partenopei che vogliono mantenere il vantaggio e i giallorossi che cercano di risalire in classifica. La sfida si preannuncia come uno scontro diretto, con tifosi pronti a sostenere entrambe le squadre.

Domenica 15 febbraio 2026, alle ore 20:45, lo Stadio Diego Armando Maradona sarà teatro di Napoli-Roma, autentico scontro diretto per la zona Champions League valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. La sfida mette di fronte due compagini separate da appena tre lunghezze in classifica: gli azzurri di Antonio Conte, attualmente terzi a quota 49 punti, cercano il riscatto immediato dopo l’amara eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano del Como. Di contro, la Roma di Gian Piero Gasperini, reduce dal convincente successo interno contro il Cagliari, ha riagganciato il quarto posto in coabitazione con la Juventus (46 punti) e punta il sorpasso ai danni dei partenopei per consolidare il proprio ritorno nell’élite del calcio europeo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Napoli-Roma: diretta live tv e streaming

Approfondimenti su napoli roma

NAPOLI vs INTER - Serie A - Giornata 8 - DIRETTA GOL LIVE - Inizio ore 18

Ultime notizie su napoli roma

Argomenti discussi: Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche; Serie A, la presentazione della 25^ giornata: orari, arbitri e squalificati.

Napoli-Roma: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Napoli-Roma in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 25^ giornata di Serie A. fantacalcio.it

Dove vedere Napoli-Roma? Orario, canali TV, streaming e formazioniRoma-Cagliari: la programmazione su Sky e DAZN, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul posticipo della 25esima giornata di Serie A ... money.it

SERIE A | Esame Juventus per l'Inter in fuga scudetto, show Napoli-Roma. Sfida tra cari nemici nel derby d'Italia. Contro il Torino Italiano rischia la panchina. Il quadro della 25ma giornata del campionato. #ANSA - facebook.com facebook

Napoli-Roma - Diawara e lo scambio con Manolas, il k.o. a tavolino e la fine dopo il Bodø/Glimt #ASRoma #NapoliRoma #Diawara #Manolas #vocegiallorossa x.com