Il posticipo domenicale della 13° giornata di Serie A pone di fronte Roma-Napoli. Sicuramente, tra le partite di oggi, è quella che spicca per fascino e importanza: i capitolini e i partenopei questa sera allo stadio Olimpico si giocano il primo posto in classifica, ora occupato dal Milan di Allegri dopo la vittoria contro la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma-Napoli streaming gratis: dove vederla in diretta live e in tv